Госдеп одобрил продажу Польше свыше тысячи авиабомб GBU-39

Государственный департамент Соединённых Штатов одобрил возможную продажу Польши более 1400 авиабомб GBU-39 на сумму около $180 млн, сообщили в Пентагоне.

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«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Польши авиабомб малого диаметра GBU-39/B и связанных с ними элементов логистики и обслуживания на сумму около $180 млн», — приводит РИА Новости сообщение Пентагона.

В частности, Польша выразила желание приобрести 1400 авиабомб GBU-39/B (SDB-I) и четыре учебные авиабомы GBU-39 (T-1)/B, которые оснащены инертными взрывателями.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал правительство США разместить ядерное оружие на территории страны.