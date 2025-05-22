Атаку БПЛА отразили еще в одном российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Гагаринском округе. Об отражении атаки в еще одном российском регионе сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Уважаемые смоляне, убедительно прошу вас соблюдать правила безопасности, при обнаружении обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112», — написал Анохин.

Губернатор уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Над российским городом прогремело около десяти взрывов

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отражении десяти волн атак беспилотников. В результате падения обломков пострадали два человека.