Минобороны сообщило о сбитых 37 украинских БПЛА за два часа

Средства ПВО уничтожили 37 беспилотников самолетного типа с 18:00 до 20:00 мск на территории пяти российских регионов, из них один был сбит над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

Российские средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа за два часа с 18:00 до 20:00 по московскому времени, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число беспилотников – 16 аппаратов – было уничтожено над территорией Курской области. Еще 11 дронов сбиты над Московским регионом, пять – над Рязанской областью, четыре – над Орловской областью. Один беспилотник был уничтожен над территорией Крыма.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продолжающихся атаках дронов на столицу. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ПВО уничтожила 15 беспилотников над Орловской областью.

Российские системы ПВО ранее сбили и перехватили 30 украинских беспилотников за три часа в нескольких регионах страны.