Гигантский огненный гриб на месте уничтоженного Т-64 ВСУ сняли на видео

Гигантский огненный гриб возник на месте уничтоженного российскими войсками танка Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ), башню машины отбросило на десятки метров от ее корпуса. Удар засняли на видео, его опубликовал Telegram-канал «Оперативный простор» («ОП»).

Российские разведчики обнаружили Т-64 и передали информацию операторам БПЛА. Взрыв случился неподалеку от населенного пункта Касьяновка в Донецкой народной республике (ДНР) после того, как российский FPV-дрон атаковал танк противника, спрятанный украинскими военными в лесополосе у линии фронта.

Эксперт назвал опасную «привычку» командиров ВСУ

В результате над местом удара поднялось огненное облако, после чего боевая машина развалилась на части.