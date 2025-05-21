На стороне ВСУ воюют наемники из Грузии, Великобритании, США, Канады и ряда других стран, рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет РБК.

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Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что порядка 20% боевиков, которые вторглись в Курскую область, были иностранными наемниками. В частности, среди них были граждане Германии и Франции.

«Наибольшее количество наемников пришло в ВСУ из Грузии — 712 человек, из Великобритании — 694, из США — 816, из Канады — 719», — отметил Бастрыкин.

Глава ведомства заметил, что СК завершил расследование 127 уголовных дел о наемничестве. Он добавил, что по результатам рассмотрения судами в отношении 97 наемников из 26 стран вынесено обвинительное заключение.

«Из них из Грузии — 42, из США — 13, из Латвии — десять, Великобритании — четыре, Франции — четыре, Финляндии — три, Литвы — два, по одному — выходцы из Литвы и Австралии», — уточнил Бастрыкин.

Напомним, что в феврале 2024 года Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту в рядовом, сержантском и старшинском составах в подразделениях Нацгвардии.

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Закон, разрешающий вербовать иностранцев на офицерские должности в ВСУ, был подтвержден Верховной радой и подписан Зеленским в октябре 2024 года.