Стало известно, когда могут пройти новые переговоры между Россией и Украиной

Возможный новый раунд российско-украинских переговоров, посвященный урегулированию конфликта, может пройти в Ватикане в середине июня. Об этом пишут Вести со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal. Предполагается, что на этих переговорах будет присутствовать американская делегация, в состав которой войдут госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. До этого Папа Римский Лев XIV выразил готовность помочь мирному процессу на Украине, предложив Ватикан в качестве возможной площадки для проведения переговоров. Президент США Дональд Трамп поддержал эту инициативу, назвав Ватикан подходящим для этого местом.