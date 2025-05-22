Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в Минобороны России.

— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новая Полтавка, — передает Telegram-канал ведомства.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что российская армия может полностью освободить Луганскую Народную Республику в ближайшие пару недель.

Ранее в СМИ появились новости о том, что ВС РФ вышли на границу с Днепропетровской областью, установив там флаг. Помимо этого, российские войска освободили населенный пункт Марьино в Сумской области.

Стало известно, что боевики «Айдара»* пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка Донецкой Народной Республики на границе с Днепропетровской областью. Среди них есть погибшие, остальные отказываются исполнять приказы.

*Организация признана террористической и запрещена в России.