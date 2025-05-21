Израильские военные взяли в кольцо две последние больницы на севере Газы

Две из последних функционирующих больниц на севере Газы были окружены израильскими военными, которые не позволяют никому покидать или входить в учреждения, сообщили медики.

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Индонезийская больница и больница Аль-Авда являются одними из немногих сохранившихся медицинских центров в регионе. Больница в Аль-Авде подверглась обстрелу в среду, когда корреспондент Associated Press разговаривал с его директором по телефону. Третья больница, Камаль Адван, не работает. Израиль хочет "обеспечить принудительное перемещение людей из этого района", выведя больницы из строя, сказал Рами Шурафи, член правления больницы Аль-Авда. Индонезийская больница, когда-то крупнейшая в северной части Газы, была окружена израильскими войсками, которые расположились примерно в 500 метрах от нее. С воскресенья над больницей парят беспилотники, отслеживая любое движение, сообщила группа помощи, которая поддерживает больницу. Израильские бульдозеры снесли стену по периметру больницы. Во вторник авиаудары были нацелены на генераторы больницы, вызвав пожар и повредив ее основной источник питания. Удары также нанесли ущерб водоснабжению больницы, по меньшей мере один сотрудник был убит, а те, кто остался в больнице, срочно нуждались в воде и пище. ООН заявила, что работает над переводом оставшихся пациентов в другие учреждения. Несмотря на это, по меньшей мере 20 врачей и сотрудников решили остаться в здании.

В пятницу израильские власти издали приказ об эвакуации из большей части северной части Газы в преддверии нападений, направленных на оказание давления на группировку ХАМАС с целью освобождения большего числа заложников. Во вторник последовали новые распоряжения об эвакуации. Все три больницы и три центра первичной медико-санитарной помощи находятся в зоне эвакуации. Израиль не отдавал приказ об эвакуации самих объектов. Еще две больницы и четыре центра первичной медико-санитарной помощи находятся в пределах 1000 метров от зоны, сказал Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Израильские военные операции и приказы об эвакуации "перегружают систему здравоохранения до предела", добавил он.

Только 20 из 36 больниц сектора Газа продолжают функционировать частично, обслуживая более 2 миллионов человек в анклаве на фоне продолжающихся бомбардировок, растущего уровня недоедания и сокращения запасов медикаментов. ВОЗ заявила, что больницы на севере Газы "находятся под серьезным риском полного закрытия". Агентство Организации Объединенных Наций задокументировало почти 700 нападений на медицинские учреждения в Газе с начала 19-месячной войны Израиля против ХАМАС.

Израильские военные совершали рейды или осаждали больницы на протяжении всей войны, обвиняя ХАМАС в использовании их в качестве командных центров и для укрытия комбатантов, хотя они предоставили доказательства только некоторых из своих утверждений. Во время войны сотрудники службы безопасности ХАМАСа были замечены в больницах, контролируя доступ в определенные районы, а в последние недели Израиль нацелился на предполагаемых боевиков в медицинских учреждениях. Палестинцы утверждают, что последние нападения на больницы на севере являются частью более крупного плана по перемещению населения на юг и в конечном итоге изгнанию его из Газы.