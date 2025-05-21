Российские военные, по предварительным данным, вышли на границу Днепропетровской области после прорыва в районе Новониколаевки в ДНР, сообщает Mash.

«На фото — наши разворачивают там триколор. Первыми это сделали передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии группировки войск «Центр», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как писала «Военная хроника», украинские каналы запаниковали из-за того, что ВС России начали поражать цели FPV-дронами в Днепропетровской области.

В российских силовых структурах также заявили ТАСС, что боевики из террористического батальона «Айдар»* пытаются бежать с позиций в населённом пункте Новоукраинка ДНР на границе с Днепропетровской областью.

* Признан в России террористическим сообществом и запрещён.