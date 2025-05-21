Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой предположил, что вооруженные силы Украины ищут слабые места систем противовоздушной обороны Москвы и Санкт-Петербурга. Такое объяснение он дал тому факту, что ВСУ стали атаковать Москву днем. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению собеседника издания, украинская армия направляет дроны на города с разных направлений и на различной высоте, чтобы изучить расписание работы подразделений.

Липовой отметил, что слабые место в ПВО России, особенно в обороне Москвы, Санкт-Петербурга и региональных центров граничащих с Украиной субъектов ВСУ ищут постоянно.

Момент попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» сняли на видео

Слабых мест у российской ПВО нет, и она работает эффективно в любое время суток, добавил генерал.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «МК» рассказал, что стоит за массированным налетом ВСУ.