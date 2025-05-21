Зеленский заявил о продолжающихся боях в Курской области

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел брифинг с рядом командиров, рассказал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. На совещании, добавил он, обсуждались текущая повестка, действия в Белгородской и Курской областях, отношения с партнерами.

По его словам, украинские вооруженные формирования на фоне наступления ВС РФ «поддерживают всю необходимую боевую активность».

«Наиболее напряженная ситуация остается в Донецкой области, особенно на Покровском направлении. Мы также продолжаем активные действия в Курской и Белгородской областях — это наша активная и эффективная оборона Сумской области, оборона Харьковской области», — уточнил Зеленский.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в среду, 21 мая, украинский дрон атаковал село Званное Глушковского района.

ВСУ бросили американский БТР на границе Курской области

В результате атаки пострадал 70-летний местный житель. У него осколочное ранение лица, верхних и нижних конечностей, живота, уточнил глава региона.

Ещё один удар пришёлся на посёлок Коренево Кореневского района, заметил Хинштейн. Он добавил, что в результате удара вражеского FPV-дрона пострадал 65-летний мужчина.