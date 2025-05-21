Половина российских регионов подверглась атакам ВСУ

Атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 43 региона России. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
В числе атакованных регионов России оказались Москва, Петербург, Крым и Краснодарский край. Зафиксировано около восьми тысяч обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.
Стало известно, откуда запускались беспилотники, атаковавшие ночью регионы РФ
Ранее Бастрыкин сообщил, что в зоне специальной военной операции находятся 20 тысяч натурализованных граждан РФ.