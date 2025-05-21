Эксперт назвал опасную «привычку» командиров ВСУ

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что система командования ВСУ разобщена и командиры пытаются обмануть друг друга. Об этом он рассказал порталу Life.

По мнению Перенджиева, именно с этой разобщенностью командования связаны многие потери живой силы ВСУ, в том числе в Сумской области. Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе по лагерю подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ в районе города Шостка под Сумами.

Военные сообщили, что удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер». Как заявили в Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, склад боеприпасов и десять единиц техники.

«Эти интриги, вражда внутренняя, попытки обмануть друг друга, они вводят серьёзный дисбаланс в систему управления вооружёнными силами Украины», - так Перенджиев прокомментировал события в Сумской области.

Он добавил, что это отражается на системе обеспечения безопасности украинских сил. Политолог предположил, что в ситуации с сумским полигоном «кто-то дал какую-то команду, не проконтролировал, вообще не был в курсе о каких-то мероприятиях». По его мнению, тот, кто должен был контролировать безопасность подготовки спецназовцев, мог вообще не знать, «что есть эти спецназовцы, что есть подготовка».

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На Украине сообщили, что после удара по полигону была инициирована служебная проверка. Командира воинской части отстранили от обязанностей.