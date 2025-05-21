Стало известно о новом эпизоде жестокости боевиков «Азова»

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о том, как боевики батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) хвастались фотографиями с убитыми российскими военными. Его слова о жестокости украинских бойцов приводят РИА Новости.

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По словам пленного, он встретился с боевиком батальона с позывным Фарш.

«Он показывал фотографию на телефоне, хвастался, я просто "замерз". Солдат ваш, покойный уже, лежит в форме, а они возле него вот так лежат... с улыбками, фотографируются», — заявил украинский военный.

Кроме того, Фарш заявил о необходимости «обнулять» всех российских военных в плену.

Ранее родственники попавших в плен десантников из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины вышли на протест. Сообщается, что это произошло после встречи в координационном штабе по вопросам пленных.