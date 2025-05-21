Украину обвинили в сокрытии потерь ВСУ в Сумской области

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что власти Украины скрывают реальные потери в результате удара по лагерю подготовки ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 20 мая, в Минобороны РФ сообщили, что российские власти обнаружили лагерь подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. Военные сообщили, что по лагерю был нанесен удар ракетным комплексом «Искандер», и отчитались о потере украинскими силами до 70 военнослужащих (в том числе инструкторов), склада боеприпасов и десяти единиц техники.

Рогов заявил, что украинское руководство приказало засекретить информацию об ударе и скрыть реальные потери. Он подчеркнул, что официальная версия Киева «на порядок» занижает количество потерь. Также Рогов указал, что удар был нанесен по отдельной бригаде спецназначения ВСУ, которую могли использовать для посягательств на территорию РФ.

На Украине сообщили, что после удара по полигону в Сумской области была инициирована служебная проверка. Командира воинской части отстранили от обязанностей.