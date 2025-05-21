СМИ рассказали об операции российских штурмовиков на Porsche Cayenne

Telegram-канал SHOT рассказал, что Porsche Cayenne, на время вошедший в состав штурмовой бригады ВС РФ, успешно выполнил боевую задачу на белгородском направлении. По данным SHOT, боец с позывным Бардак решил использовать для выполнения задания личный автомобиль.

Бойцы ВС РФ рассказали Telegram-каналу, что получили задачу преодолеть расстояние в три с половиной километра по открытой местности, закрепиться в посадках и удержать их. По их словам, для всех штурмовиков не хватило мест на мотоциклах и в багги-авто, поэтому один из военных вызвался ехать на личном Porsche.

В результате один из багги и другая техника застряли в лесополосе, но Cayenne смог проехать, добраться до пункта назначения, занять позицию и дождаться остальных штурмовиков. По данным SHOT, задача была успешно выполнена, ВС РФ не понесли потерь, но Porsche Cayenne пришлось оставить в опасной зоне.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по пяти районам региона, использовав 102 боеприпаса и 67 беспилотников. В селе Нежеголь дрон атаковал автомобиль, водитель получил ранение.