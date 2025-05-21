Эксперт ООН допустил начало ядерной войны из-за ударов Израиля

Мария Иванова

Бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил, что на Ближнем Востоке может начаться масштабный конфликт с риском ядерной эскалации, если Израиль нанесет удары по иранским ядерным объектам. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

Эксперт ООН допустил начало ядерной войны из-за ударов Израиля
© РИА Новости

Телеканал CNN ранее сообщил, что Израиль готовит удар по иранским ядерным объектам. Канал сослался на нескольких чиновников США, знакомых с последними разведданными.

«Удар Израиля по иранским ядерным объектам <…> представляет очень серьезную угрозу развязывания полноценной ядерной войны на Ближнем Востоке. Или, по крайней мере, большой войны», - так эти сообщения прокомментировал Никулин.

Он отметил, что у Ирана очень большой арсенал ракет средней и малой дальности, которые способны достигать территории Израиля. Также в Ливане и Йемене есть проиранские силы, поэтому эти страны могут стать стартовыми площадками для иранских ракет, в том числе гиперзвуковых.

По мнению Никулина, президент США Дональд Трамп не заинтересован в крупном конфликте на Ближнем Востоке, который как минимум привел бы к скачку цен на нефть. Эксперт напомнил, что США и Иран ведут переговоры по ядерной сделке - это может снизить риски эскалации.

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Источники CNN отмечали, что удары Израиля по иранским ядерным объектам стали бы «дерзким разрывом» с Трампом. Однако пока не ясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение об ударах. Признаки подготовки к ударам могут быть просто попыткой Израиля оказать давление на Иран, чтобы тот отказался от ключевых положений своей ядерной программы.

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