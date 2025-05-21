Эксперт ООН допустил начало ядерной войны из-за ударов Израиля

Бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил, что на Ближнем Востоке может начаться масштабный конфликт с риском ядерной эскалации, если Израиль нанесет удары по иранским ядерным объектам. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Израиль готовит удар по иранским ядерным объектам. Канал сослался на нескольких чиновников США, знакомых с последними разведданными.

«Удар Израиля по иранским ядерным объектам <…> представляет очень серьезную угрозу развязывания полноценной ядерной войны на Ближнем Востоке. Или, по крайней мере, большой войны», - так эти сообщения прокомментировал Никулин.

Он отметил, что у Ирана очень большой арсенал ракет средней и малой дальности, которые способны достигать территории Израиля. Также в Ливане и Йемене есть проиранские силы, поэтому эти страны могут стать стартовыми площадками для иранских ракет, в том числе гиперзвуковых.

По мнению Никулина, президент США Дональд Трамп не заинтересован в крупном конфликте на Ближнем Востоке, который как минимум привел бы к скачку цен на нефть. Эксперт напомнил, что США и Иран ведут переговоры по ядерной сделке - это может снизить риски эскалации.

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Источники CNN отмечали, что удары Израиля по иранским ядерным объектам стали бы «дерзким разрывом» с Трампом. Однако пока не ясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение об ударах. Признаки подготовки к ударам могут быть просто попыткой Израиля оказать давление на Иран, чтобы тот отказался от ключевых положений своей ядерной программы.