На Западе рассказали о страхе ВСУ перед одним подразделением ВС России

Российское элитное подразделение «Рубикон», с помощью дронов уничтожающее пусковые установки HIMARS, вызывает страх у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила британская газета The Telegraph.

В издании прокомментировали снятое в апреле видео, на котором Вооруженные силы (ВС) России уничтожили HIMARS в зоне спецоперации.

«Сообщается, что атаку осуществил ​​"Рубикон", элитное кремлевское подразделение беспилотников, которого боятся украинские солдаты», — указали в западной газете.

«Рубикон» ведет охоту на самые ценные боевые активы Украины, отмечается в материале. «Есть признаки того, что это удается», — заявили в The Telegraph.

В издании также заявили, что «Рубикон» использует новый тип технологий и современную тактику.

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Ранее Минобороны России показало, как дроноводы центра «Рубикон» уничтожили танк Leopard ВСУ. Кадры были сняты около населенного пункта Степановка на донецком направлении.

Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» ведет разработку и тестирование перспективных БПЛА, а также готовит инструкторов и операторов, охотящихся на технику ВСУ в зоне спецоперации. О его существовании стало известно в октябре 2024 года.