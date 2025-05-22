Посольство РФ предупредило, к чему приведет увеличение присутствия НАТО в Норвегии

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Увеличение присутствия НАТО на севере Норвегии повысит уровень военно-политической напряженности и риск эскалации в Арктике. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России в Осло.

Посольство РФ предупредило, к чему приведет увеличение присутствия НАТО в Норвегии
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«Все более явное подтягивание ВС (Вооруженных сил — «Газета.Ru») стран НАТО на норвежский Север и в арктический регион происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся заинтересованности в поддержании региональной стабильности», — заявили в посольстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что все эти события вызывают уверенность в том, что интенсивная милитаризация и увеличение присутствия военного контингента Североатлантического альянса на севере Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, но лишь повысит уровень военно-политической напряженности, а также эскалационные риски в Арктике.

В дипмиссии добавили, что между Россией и НАТО в настоящее время отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии. В результате существенно выросла вероятность опасных инцидентов, резюмировал собеседник агентства.

20 мая министерство обороны Норвегии сообщило, что НАТО создаст в заполярном норвежском городе Буде новый центр управления воздушными операциями альянса для усиления взаимодействия союзников на Крайнем Севере. Центр будет отвечать за воздушное наблюдение и проведение военных воздушных операций альянса на севере Европы.

В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о желании страны, чтобы Североатлантический альянс закрепилось на Севере. Политик отметил, что самые важные стратегические интересы Норвегии находятся на Крайнем Севере.

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