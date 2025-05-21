Киев не имеет профессионально разработанного плана по прекращению боевых действий, а работа украинской дипломатии заключается «в продаже войны против России». Такое мнение высказал на портале «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, Зеленский проталкивает ультиматумы и «требования капитуляции России», при этом совершенно непонятно, почему «весь мир должен опекать его, финансировать и исполнять хотелки».

«В Киеве нет и не было профессионально продуманного плана прекращения боевых действий (…) Работа украинской дипломатии заключается в продаже войны против России и объединения против нее как можно большего количества государств. Вопросы компромиссов, уступок, взаимных договоренностей и поиска совместной выгоды режиму Киева неизвестны», - заметил Виктор Медведчук.

Украинский политик констатировал, что также препятствиями для переговоров являются хамство команды Зеленского и их «жадность, которая создала невиданную систему коррупции в стране и за ее пределами».

«Зеленскому следует радоваться, что с его режимом вообще разговаривают, что это большой шанс спасти сотни тысяч жизней и тысячи населенных пунктов от разрушения, но он, как недалекий криворожский гопник, этого не понимает», - заявил Медведчук.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Оба лидеры позитивно оценили беседу. По данным западных СМИ, отношение Трампа к Путину «ошеломило» европейских лидеров, которые пришли к выводу, что он близок к полному отстранению от украинского кризиса.

Медведчук: прочный мир возможен только при достижении Россией целей СВО

При этом на прошлой неделе в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. В ходе встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, Украина запросила прямые переговоры между главами государств. Российская сторона «приняла это к сведению».