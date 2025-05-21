Китай раскрыл опасность американского проекта "Золотой купол"

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что новая система ПРО США "Золотой купол" нарушает принцип мирного использования космоса, который закреплен в подписанном США Договоре о космосе.

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"Многоуровневая и не ограниченная система противоракетной обороны", по словам Мао Нин, "открыто предусматривает расширение космических боевых средств" и носит наступательный характер. Подобные действия способны увеличить риск милитаризации космоса и гонки вооружений, пошатнуть международную систему безопасности и контроля над вооружениями, сказала представитель китайского МИД.

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"Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" действует с 1967 года. Его пописали 132 страны, среди которых США и Китай. Он запрещает размещать в космосе любое оружие массового уничтожения.