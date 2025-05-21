Китай раскрыл опасность американского проекта "Золотой купол"

Китай рассказал, чем опасен американский проект "Золотой купол"
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что новая система ПРО США "Золотой купол" нарушает принцип мирного использования космоса, который закреплен в подписанном США Договоре о космосе.
"Многоуровневая и не ограниченная система противоракетной обороны", по словам Мао Нин, "открыто предусматривает расширение космических боевых средств" и носит наступательный характер. Подобные действия способны увеличить риск милитаризации космоса и гонки вооружений, пошатнуть международную систему безопасности и контроля над вооружениями, сказала представитель китайского МИД.
Трамп раскрыл срок запуска системы «Золотой купол»
"Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" действует с 1967 года. Его пописали 132 страны, среди которых США и Китай. Он запрещает размещать в космосе любое оружие массового уничтожения.