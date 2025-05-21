Китай раскрыл опасность американского проекта "Золотой купол"

Создание новой американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» увеличивает риск милитаризации космоса и гонки вооружений. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД Китая Мао Нин, пишет РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для новой системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая должна включать в том числе и космические силы. На ее разработку уже запланировано направить $25 млрд, общие расходы составят около $175 млрд.

Мао Нин отметила, что проект «Золотой купол» предусматривает «значительное расширение космических боевых средств» и носит «ярко выраженный наступательный характер».

«Это нарушает принцип мирного использования космоса, закрепленный в Договоре о космосе. Это увеличит риск милитаризации космоса и гонки вооружений, и пошатнет международную систему безопасности и контроля над вооружениями», - заявила официальный представитель МИД Китая.

Китай выразил «серьезную обеспокоенность» в связи с тем, что США нарушают принцип недопустимости ущерба для безопасности других стран.

«Мы настоятельно призываем США как можно скорее отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и посредством реальных действий способствовать укреплению стратегического доверия между крупными странами и поддержанию глобальной стратегической стабильности», - подчеркнула дипломат.

Напомним, что Трамп подписал указ о создании «Золотого купола» 28 января 2025 года. В систему будут включены космические перехватчики с лазерным оружием, комплексы ПВО и ПРО.