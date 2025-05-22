Российские средства ПВО за сутки сбили 317 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны РФ сбили за сутки 3 управляемые авиационные бомбы JDAM, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 317 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 317 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 58 360 беспилотных летательных аппаратов, 606 зенитных ракетных комплексов, 23 468 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.