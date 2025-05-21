Боец ВС РФ "Туча" провел двое суток в блиндаже с мертвыми солдатами ВСУ

Бойцу группы командира "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Туча" пришлось провести двое суток в блиндаже "в компании" убитых врагов.

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О необычном случае, произошедшем в Клещеевке под Артемовском, он рассказал военкору проекта WarGonzo Ульяне Стриж.

"Пошли на боевое задание, нашу группу "спалили", вбежал в блиндаж первый попавшийся. Захожу, а там двое сидят, но неразговорчивые, мертвые. А так я просидел двое суток там", - вспоминает боец.

На уточняющий вопрос военкора, "Туча" ответил, что даже разговаривал с ними в эти дни. Боец признался, что эта история отразилась на его психике, впрочем, как и СВО в целом.