Удар Украины по российскому тепловозу попал на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали тепловоз в Белгородской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По информации портала, удар был нанесен по локомотиву, находившемуся на станции «Валуйки-сортировочная». Отмечается, что атака произошла еще 19 мая. Момент взрыва беспилотника попал на видео.

При ударе никто не пострадал, тепловоз получил серьезные повреждения.

Ранее сегодня, 21 мая, стало известно, что производивший изделия для военно-промышленного комплекса российский завод получил повреждения при атаке ВСУ.