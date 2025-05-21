Украинские пользователи предлагают на зарубежных интернет-платформах приобрести военные трофеи, включая обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

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Один из представленных лотов — фрагмент корпуса или обшивки самолета, помещенный в стеклянную рамку. Внутри — сам обломок, фото крупной детали и пояснительная записка. Такие экспонаты продаются по цене от 200 до 300 долларов, что составляет около 16–24 тысяч рублей.

Кроме Су-34, в продаже имеются крупные части дронов-камикадзе типа «Герань». Их стоимость колеблется от 35 до 800 долларов и выше, в зависимости от размеров и состояния фрагментов.

Житель Курской области рассказал о грабеже и убийстве домашних животных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. По словам очевидца, мародеры сожгли несколько зданий и застрелили сидевших на цепи собак.

В США высоко оценили российский бомбардировщик

Военнопленный с Украины Николай Тяжкороб заявил, что солдаты ВСУ в Курской области вели себя невоспитанно и показали свой низкий интеллектуальный уровень. Он также рассказал, что украинские военнослужащие занимались грабежом в домах.