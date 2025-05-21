Стало известно, откуда запускались беспилотники, атаковавшие ночью регионы РФ

Беспилотники, совершившие ночные атаки на регионы России, запускались с территорий Сумской, Днепропетровской и Одесской областей. Основными целями массированной атаки стали промышленные предприятия и морские порты. Об этом в среду, 21 мая, сообщает Shot.

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В настоящий момент эксперты пытаются определить типы примененных беспилотных летательных аппаратов. Анализ осложняется тем, что сохранившихся фрагментов практически не осталось.

По имеющейся информации, около половины использованных дронов были кустарного производства с размахом крыльев от полутора до двух метров, передает Telegram-канал.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тульский губернатор рассказал о ночной атаке беспилотников на регион

20 мая в ведомстве сообщили, что ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома и цех по производству беспилотников Вооруженных сил Украины. Также российские бойцы ударили по пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.

В тот же день солдаты ВС РФ показали ров, расположенный в районе приграничной лесополосы возле села Теткино в Курской области, который был завален телами уничтоженных украинских военнослужащих.