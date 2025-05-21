Украинский Mavic разлетается на осколки от попадания патрона "Игла"

Украинские беспилотники Mavic от попадания антидронового патрона IGLA ("Игла") буквально разлетаются на осколки, рассказали в Ростехе, специалисты которого разработали этот боеприпас.

© Российская Газета

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев говорит, что в условиях современных боевых действий одной из главных угроз стали мини-дроны, которые несут на себе боевую часть. "Игла" стала ответом этим аппаратам.

Против дронов ВСУ сейчас используются в том числе обычные ружья и дробовики, и чтобы дополнить их, Ростех создал линейку антидроновых патронов - они не требуют высокой меткости стрелка, облегчают ему задачу при противодействии БПЛА и одновременно являются очень эффективными.

"Например, Mavic от попадания антидроновой "Иглы" буквально разлетается на осколки", - говорит Оздоев.

Новинку впервые представят на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске (21-24 мая), причем это целая линейка патронов IGLA - 30, 50, 100 и Tracer 75. Цифровое обозначение в названии - это дальность поражения цели, в зависимости от нее патрон помечен определенным цветом.

Отдельные патроны, например IGLA 100, могут поразить БПЛА из прочных композиционных материалов с металлическими элементами. На тестировании они пробивали два алюминиевых листа толщиной в миллиметр на дистанции 100 метров.

Отличительная особенность IGLA Tracer 75 - оснащение световым элементом красного огня, который визуализирует полет дроби на дистанции 20-120 метров. При последующем выстреле у стрелка благодаря этому есть возможность скорректировать захват цели.