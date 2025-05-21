США могут возобновить закупку F-16 спустя 20 лет

Выступая 20 мая в комитете Сената США по вооруженным силам, начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин ответил на вопрос о возможности создания и закупки нового варианта истребителя F-16, сообщает Military Watch Magazine.

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Председатель республиканской конференции Сената и председатель сенатского комитета по разведке сенатор от Арканзаса Томас Коттон поднял вопрос о возможности таких закупок, спросив:

"Если ориентироваться только на следующее десятилетие, то наши нынешние возможности в сфере закупок довольно ограничены. Сможете ли вы использовать вновь построенные американские самолеты F-16 Block 80 для усиления нашего парка ударных истребителей, если Конгресс сможет найти дополнительные средства?"

Олвин заявил, что ему потребуется время, чтобы проанализировать возможность выпуска нового самолета и дать точный ответ. Он также отметил, что производство нынешнего экспортного F-16 Block 70 сильно нагружает промышленность.

Первый истребитель F-16 Block 70/72 был представлен в ноябре 2022 года, причем этот класс истребителей был разработан исключительно для поставок за рубеж.

Сами же ВВС США прекратили закупку F-16 в 2005 году, планируя заместить эти самолеты новыми F-35A. На сегодняшний день F-16 является вторым истребителем в мире по продолжительности производства, впервые он поступил на вооружение 47 лет назад - в 1978 году. Несмотря на то, что за прошедшее время конструкция истребителя была значительно усовершенствована, как американские, так и зарубежные представители оборонных ведомств считают его устаревшим для участия в конфликтах высокой интенсивности.

Основным фактором, который заставил поднять вопрос о возможности возобновления закупок F-16, являются серьезные недостатки, сдерживающие реализацию программы F-35, в частности, значительное превышение как закупочных, так и эксплуатационных расходов, что сделало закупки в тех масштабах, которые предполагались ранее, совершенно нереальными.

"Хотя изначально предполагалось, что эксплуатационные расходы на F-35 будут аналогичны расходам на F-16, что позволит ВВС закупить почти 1800 таких истребителей, стоимость истребителя на протяжении всего срока службы, по некоторым оценкам, почти вдвое превышает стоимость F-16",- пишет MWM.

Помимо вопроса стоимости, требования к техническому обслуживанию F-35 стали причиной низких показателей боеготовности, в то время как показатели F-16 были одними из самых высоких.

Возобновление закупок устаревших истребителей четвертого поколения из-за недостатков их преемников пятого поколения не стало бы беспрецедентным. Ранее ВВС приняли неоднозначное решение возобновить приобретение истребителей F-15 в 2020 году, спустя 19 лет после прекращения закупок, так как созданный для их замены F-22 оказался проблемным.

Аналитики давно предполагают, что главная причина, по которой ВВС избегают возобновления закупок F-16, несмотря на острую необходимость в большем количестве более доступных истребителей, заключается в том, что это может подорвать доверие международных заказчиков к программе F-35, которая имела большой экспортный успех, отмечает Military Watch Magazine.