Ранним утром 21 мая ВСУ подразделения группировки ВС РФ "Север" отразили очередную попытку ВСУ прорваться в Курскую область у поселка Теткино.

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В 04:00 из села Павловка в Сумской области к границе двинулись штурмовые группы на трех БМП - двух советских и Bradley, - и бронетранспортере Stryker. Шли они к курскому поселку Новый Путь.

Заметив движение противника, подразделения ВС РФ атаковали колонну барражирующими боеприпасами и FPV-дронами.

"Две БМП сгорели, третья серьезно повреждена. Экипаж Stryker убежал вглубь украинской территории", - пишет "Северный ветер".

Прорыва государственной границы РФ не допущено.

ВСУ пытаются захватить плацдарм у Теткино и в самом поселке с начала мая. Несут колоссальные потери в людях и технике, но продолжают атаковать.

ВС РФ приноровились сжигать штурмовые группы дронами на подходе, а вновь прибывшие подразделения - "Искандерами" в ближнем тылу.