Первую партию укороченных автоматов АК-12К передали в войска

Концерн "Калашников" отгрузил первую партию новейших укороченных автоматов АК-12К заказчику по государственному контракту 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор конценра Алан Лушников на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025, проходящей в Минске.

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По его словам, автоматы были изготовлены в расцветке "Мультикам" по запросу заказчика. Этот камуфляж впервые применяется на автоматах АК-12 образца 2023 года. Выбор такой универсальной окраски обусловлен опытом применения оружия в зоне специальной военной операции, где эффективная маскировка бойцов и их снаряжения крайне важна.

Укороченный АК-12К разработан с учетом потребностей подразделений штурмового типа, в первую очередь - воздушно-десантных войск. Он отличается укороченным стволом, что делает его удобным для использования в ограниченных пространствах - например, в бронетехнике или в условиях городского боя. Длина автомата в боевом положении составляет 810 мм, в походном - 570 мм. Масса без магазина и принадлежностей - 3,4 кг. Ствол - 290 мм.

Наряду с АК-12К, в рамках выставки была также представлена малогабаритная версия - АК-12СК, ориентированная на военнослужащих, для которых стрелковый бой не является основной задачей. Это, в частности, экипажи бронетехники, расчеты артиллерии, пилоты и операторы беспилотников. АК-12СК легче и компактнее: его длина в боевом положении - 750 мм, в походном - 500 мм, масса - 3,2 кг.

Оба автомата разрабатывались под стандартный патрон 5,45×39 мм и предназначены для поражения живой силы противника. В их арсенале - боеприпасы с обыкновенной пулей 7Н6, пулей повышенной пробиваемости 7Н10, а также трассирующие 7Т3 и 7Т3М. Вместимость магазина составляет 30 патронов. В комплект поставки входит прибор малошумной стрельбы массой не более 0,8 кг.

Новые версии АК-12 успешно прошли апробацию в зоне СВО и демонстрируют высокую эффективность в современных условиях боя.