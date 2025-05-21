Киев официально признал удар "Искандера" по полигону спецназа в Шостке

Национальная гвардия Украины официально признала удар "Искандера" по полигону спецназа в Шостке Сумской области.

В заявлении говорится, что в момент ракетного удара на стрельбище проходили учения.

Командира воинской части отстранили от службы, проводится расследование. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принявших соответствующие решения.

При этом Нацгвардия утверждает, что в результате удара погибли шесть украинских военных, десять получили ранения.

Напомним, по данным Минобороны РФ, были уничтожены до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов. Удар был нанесен по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ.

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