Депутат матом прокомментировал удар "Искандера" по спецназу в Шостке

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) матом прокомментировал удар "Искандера" по полигону спецназа в Шостке Сумской области.

Он заявил, что полигон находится меньше чем 50 км от границы с РФ. На объектом долгое время висел дрон, который скорректировал удар.

Депутат назвал произошедшее преступлением командования, которое перестало ценить людей и решило проводить тренировки военных фактически на линии фронта. Также он указал, что такое происходит уже не первый и не второй раз, но до сих пор никто не был привлечен к ответственности.

Гончаренко описал случившееся на полигоне нецензурным словом, означающим "полный провал".

В свою очередь депутат Марьяна Безуглая вновь потребовала уволить Александра Сырского с поста главкома ВСУ.

Напомним, 20 мая российская армия нанесла удар с помощью ОТРК "Искандер" по лагерю подготовки спецназа близ города Шостка в Сумской области. В результате было уничтожено до 70 украинских военных.

На Украине удар официально признали, заявив, что по данному факту начато расследования, командир воинской части отстранен от службы.