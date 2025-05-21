Житель Дагестана дождался своего 18-летия, втайне от матери подписал контракт и ушел в зону спецоперации, откуда ранее не вернулся его отец. Историю молодого человека с позывным «Барс» приводит «Царьград».

По словам Барса, он не рассказал родственникам о своих планах, чтобы не расстраивать их, и оповестил маму о том, где находится, только приехав в зону спецоперации в составе сводного отряда добровольцев.

«Я считал дни до своего 18-летия, чтобы подписать контракт. Родные и близкие не знали о моем решении. Когда я решил подписать контракт, точно был уверен, что мама не отпустит меня, так как я единственный сын в семье», - отметил он на страницах Telegram-канала Eliseeva LIVE «АХМАТ».

При этом военный корреспондент Евгений Поддубный привел данные о том, что в Вооруженных силах Украины появилась новая рота иностранных наемников. В подразделении, которое было создано на основе 3-й штурмовой бригады ВСУ, граждане Франции, Великобритании, Польши и стран Прибалтики.

«Попались в ловушку»: что происходит сегодня в зоне СВО?

А военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказал ранее о том, что российские военные отразили попытку масштабной атаки Вооруженных сил Украины на поселок Теткино в Курской области. По его данным, поддерживаемые бронетехникой силы ВСУ были вовремя выявлены и по ним был нанесен удар дронами и артиллерией.