ВСУ пытались ударить по Калужской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 21 мая, пытались атаковать Калужскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

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«На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил губернатор. Других данных о ситуации он не привел.

Беспилотники ВСУ также пытались атаковать Орловскую область, где средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 37 летательных аппаратов. Пострадавших нет, разрушений не зафиксировали.

О взрывах в ночь на 21 мая сообщали жители города Алексин в Тульской области. Громкие звуки прозвучали и в Рязани.