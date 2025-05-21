Бойцы "Омерзительной восьмерки" назвали лучшее оружие против БЭК ВСУ

FPV-дроны являются одним из наиболее эффективных орудий против безэкипажных катеров, применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Все благодаря их дешевизне и безопасности применения, рассказал командир отряда операторов БПЛА «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса с позывным Хруст, передает ТАСС.

«FPV-дрон — дешевый дрон, который способен уничтожить очень дорогостоящий безэкипажный катер, который стоит не один десяток миллионов. Поэтому на сегодняшний день это один из самых эффективных орудий в экономическом плане и в плане безопасности личного состава», — подчеркнул боец.