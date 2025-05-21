Клычков сообщил об уничтожении еще 26 дронов ВСУ над Орловской областью

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Над Орловской областью сбили еще 26 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "По уточненной информации, были уничтожены еще 26 вражеских БПЛА. Итог - 37 БПЛА за сутки", - отметил он. Незадолго до этого Клычков сообщил об уничтожении 11 дронов над регионом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений, уточнил он. Кроме того, силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев не назвал конкретное число сбитых дронов. По его словам, никто не пострадал. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".

Клычков сообщил об уничтожении еще 26 дронов ВСУ над Орловской областью
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