На Украине начался скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

Украинские политики и общественные деятели устроили скандал после удара российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по лагерю подготовки спецназовцев Вооруженных сил республики (ВСУ) в районе населенного пункта Шостка Сумской области. Их высказывания цитирует издание «Страна» в Telegram-канале.

Так, бывший офицер ВСУ Дмитрий Гнап подтвердил, что россияские данные об ударе по тренировочной базе украинских военных в Сумской области могут быть верны. Он допустил, что «могла произойти очередная трагедия» с массовыми потерями среди спецназовцев.

Депутат Верховной Рады Мария Безуглая обвинила в случившемся главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. «Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?» — написала она, опубликовав в соцсетях видео момента удара.