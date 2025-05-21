Украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией об «успехах» в сдерживании ВС России в Курской области, несмотря на то, что она полностью освобождена российскими войсками.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, реальная картина происходящего в регионе доходит до высшего командования ВСУ с большой задержкой, а истинные потери на этом участке фронта замалчиваются.

Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Курской области от украинских оккупантов.

Президент указал на полный провал авантюры киевского режима по вторжению в российский регион. Путин поздравил командиров с освобождением Курской области.