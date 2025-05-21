Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ивановской области.

Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства региона.

«Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.

Ранее в Ельце объявили угрозу атаки беспилотников.

Министерство обороны России также сообщило, что средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Орловской, Брянской и Белгородской областями.