Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ивановской области.
Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства региона.
«Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.
Ранее в Ельце объявили угрозу атаки беспилотников.
Министерство обороны России также сообщило, что средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Орловской, Брянской и Белгородской областями.