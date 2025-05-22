Взрывы произошли в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

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Издание не приводит подробностей произошедшего. В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В Херсоне произошли взрывы

Накануне взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины. В Сумской области также объявлена воздушная тревога.

18 мая на Западе заявили о самой масштабной атаке беспилотников на Украину с начала специальной военной операции. Вооруженные силы России ночью выпустили 273 дрона по Киеву и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме заявили, что цели для «Орешника» уже определены.