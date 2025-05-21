В РФ назвали условие безопасности РФ на восточном направлении

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днём Тихоокеанского флота подчеркнул, что существование ТОФ является одним из непременных условий безопасности России на восточном направлении.

Он отметил, что сегодня ТОФ представляет собой мощную сбалансированную группировку сил и имеет в своём составе надводные и подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, а также части специального и материально-технического обеспечения.

«Геополитическая обстановка в мире почти за три столетия подтвердила, что существование Тихоокеанского флота является объективной и исторически оправданной необходимостью, одним из непременных условий безопасности России на восточном направлении», — цитирует главнокомандующего ТАСС.

В марте губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил моряков-подводников Тихоокеанского флота (ТОФ) с профессиональным праздником.

Также сообщалось, что корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Индийском океане.