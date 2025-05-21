В Раде подсчитали недостающую сумму для финансирования ВСУ

Бюджет Украины может столкнуться с дефицитом к осени 2025 года, на финансирование нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет хватать порядка 500 миллиардов гривен (около 12 миллиардов долларов).

Недостающую сумму подсчитал депутат, экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков для YouTube-канала «Суперпозиция».

«Сейчас мы с вами говорим про дефицит, [не знаю], почему коллеги говорили про 200-250 миллиардов, я считаю, что это ошибка, я об этом публично говорил», — подчеркнул нардеп. По его оценке, сумма, которая к осени создаст брешь в бюджете для сектора обороны республики, будет вдвое больше.