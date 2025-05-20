Над Черным морем вновь заметили американский разведывательный беспилотник

В небе над Черным морем второй раз за прошедшие три дня заметили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk ВВС США, который находится там более восьми часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации также отмечается, что днем над Румынией фиксировали P-8A Poseidon ВМС США.

Ранее военный корреспондент Алексей Живов заявил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты во время ударов по Севастополю в 2024 году. При этом Живов не привел каких-либо данных, подтверждающих эту информацию.