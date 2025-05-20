В ВСУ впервые создали штурмовую мотоциклетную роту

Первая штурмовая мотоциклетная рота создана в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала", в составе которого сформирована рота.

"Сформирована первая в ВСУ штурмовая мотоциклетная рота. Во время подготовки бойцы провели сотни часов за рулем и отработали стрельбу в движении, выпустив тысячи патронов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале полка.

Уточняется, что основные задачи сформированной роты - осуществление быстрого прорыва, штурмовые действия и оперативное изменение направления удара. Полк также опубликовал видео с тренировками роты, которые, как утверждается, длятся по 12-14 часов в сутки.

При этом украинские СМИ, освещая создание первой такой роты, отмечают, что ВСУ заимствуют опыт использования мотоциклов у ВС РФ.