НАТО разместит центр воздушных операций в соседней с Россией стране

НАТО создаст новый центр управления воздушными операциями (CAOC) в норвежском городе Буде, расположенном в Заполярье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны страны.

Целью создания центра является усиление взаимодействия союзников в арктическом регионе

Новый центр будет отвечать за воздушное наблюдение и проведение военных воздушных операций НАТО на севере Европы.

Премьер Йонас Гар Стере заявил, что его страна заинтересована в укреплении позиций НАТО в северном регионе, поскольку именно там находятся самые важные стратегические интересы Норвегии.