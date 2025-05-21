США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

В среду, 21 мая, Соединенные Штаты осуществили плановый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база космических сил США "Ванденберг".

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Ракета, запущенная с базы в Калифорнии, преодолела около 6,76 тысячи километров и достигла атолла Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова, где расположен полигон ПВО имени Рейгана.

Целью испытания является сбор данных для оценки текущих и будущих возможностей стратегических сил США. В командовании подчеркнули, что подобные пуски проводятся регулярно и не связаны с текущей международной обстановкой.

В дальнейшем ракеты Minuteman III будут заменены на систему Sentinel, однако до этого момента ВВС США планируют поддерживать их в полной боевой готовности.