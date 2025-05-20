ВХ: российские FPV-дроны стали долетать до Харькова
Российские FPV-дроны начали долетать до Харькова.
Об этом пишет «Военная хроника», ссылаясь на украинских волонтёров.
Авторы канала сделали два вывода, исходя из указанного факта.
Во-первых, как утверждается в публикации, дальность применения дронов существенно возросла за счёт модернизации управления БПЛА.
«Второе — по логике текущих действий, следующий этап — изоляция района боевых действий. Точно так же, как сейчас методично вырезают логистику ВСУ в Покровске, создавая «центр тяжести», куда ВСУ вынуждены забрасывать всё больше ресурсов», — пишут авторы материала.
Ранее взрывы прогремели в районе Харькова.