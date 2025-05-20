Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тяжелом положении на ряде направлений фронта, в частности в Сумской области. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы украинского Генштаба Игорь Романенко.

"К сожалению, [положение] тяжелое. Это направление и новопавловское в сторону Днепропетровщины, <...> это Сумщина", - сказал он в эфире украинского YouTube канала Politeka Online, отвечая на вопрос о положении на отдельных участках фронта.

Он добавил, что идут "тяжелейшие бои" близ Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области, также сложная для ВСУ ситуация сложилась на лиманском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Косвенным признанием тяжелого положения ВСУ на фронте со стороны Киева является тот факт, что в последнее время власти активно призывают жителей прифронтовых районов эвакуироваться. Так, в конце апреля была объявлена принудительная эвакуация в семи селах Днепропетровской области, она затронула жителей территорий, граничащих с ДНР. В мае же была объявлена обязательная эвакуация в более чем 200 населенных пунктах Сумской области.