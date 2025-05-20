Рубио высказался о поставках оружия Украине

Рубио рассказал, направляют ли США оружие Украине
Вашингтон не прекращал поставки вооружений Украине, однако решения о возможности формирования новых пакетов военной помощи нет. Об этом заявил госсекретарь США и временно исполняющий обязанности помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио, передает ТАСС.
Он указал, что Вашингтон не отменял программу по отправке Киеву вооружений и «они продолжают получать оружие». На этом фоне у Рубио спросили, готов ли Белый дом запросить у Конгресса средства на очередной пакет вооружений для Украины.
«Это другое решение. Это другой вопрос. Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием. Но все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает направляться», — ответил госсекретарь США на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.